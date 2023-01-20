تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" حول ضغط واشنطن لتزويد كييف بأسلحة، اكتسبت روسيا خبرة تدميرها في سوريا.

وجاء في المقال: دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الغربية إلى تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة. صرحت بذلك في مقابلة مع شبكة سي إن إن.

وفي الصدد، قال محرر مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف: "يجب أن تفهم أن أورسولا فون دير لاين ومسؤولين أوروبيين آخرين يلعبون لعبة تخدم أمريكا. الألمان، بتزويدهم (أوكرانيا بـ) مدافع Panzerhaubitze 2000 ذاتية الدفع، ظنوا أن الأمور ستقف عند ذلك. ولكن لدى الأمريكيين خططًا مختلفة تمامًا. ففي الحقيقة هم يواجهون الآن صعوبات فيما يتعلق بإمدادات السلاح والمساعدات المالية لأوكرانيا.

أي أنهم سوف يتوقفون عن تمويل نظام كييف لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها في الناتو الذين سيلتزمون بما وعدوا به من أسلحة. من أجل تسريع هذه العملية، تم الإعلان عن عدة أشياء. على سبيل المثال، عن توريد دبابات Leopard-2 و Challenger-2 المصنوعة في بولندا وبريطانيا.

ما هي وسائل التدمير التي لدينا ضد الدبابات الألمانية؟

أحرق الأكراد في سوريا بشكل جيد "Leopards 2A4" بالصواريخ السوفيتية القديمة المضادة للدبابات المسماة "مالوتكا". وقد تم ذلك بنجاح جعل الفيلق الثاني بالجيش التركي يوقف العملية الهجومية البرية التي شاركت فيها الدبابات، ويهاجم الأكراد عن بعد بالمدفعية وأنظمة الصواريخ.

لا ينبغي نسيان أن لدينا عددا أكبر بكثير من الدبابات التي تقاتل إلى جانبنا، وكثيرا من الأسلحة المضادة للدبابات. ظهور 200-300 قطعة إضافية من العتاد في القوات المسلحة الأوكرانية، على الرغم من أنها ستشكل خطرًا معينًا، فلن تكون قادرة على إحداث تغيير كبير في العملية العسكرية الخاصة.

ومع ذلك، فإن هذا سيسمح للغرب بحل مشكلة أخرى، ألا وهي إطالة زمن (المواجهة) قدر الإمكان. فكون العدو غير قادر على الفوز في ساحة المعركة، يراهن على تحويل النزاع المسلح إلى "حرب استنزاف" تقوض روسيا وقدراتها العسكرية والاقتصادية.

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