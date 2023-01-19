أردوغان يصارع اليونان على المقاتلات الأمريكية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سعي أنقرة الحثيث لامتلاك مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع، فماذا عن اليونان؟

وجاء في المقال: بدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زيارة للولايات المتحدة، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس جوزيف بايدن إقناع الكونغرس بتزويد أنقرة بطائرات مقاتلة من الجيل الرابع من طراز F-16.

من المحتمل أن يجري التطرق إلى الوضع حول أوكرانيا في الاجتماع بين بلينكين وتشاووش أوغلو.

هناك مسألة أخرى تتطلب المناقشة بين الحليفين، هي استعداد أنقرة لتطبيع العلاقات مع النظام في دمشق الذي كان عدوها حتى عهد قريب.

أهم قضية بالنسبة لأنقرة هي الحصول على طائرات جديدة من طراز F-16. الحديث يدور عن 40 مقاتلة، بالإضافة إلى تحديث 79 مركبة من هذا النوع موجودة في الخدمة في الجمهورية التركية. وكجزء من الصفقة تطلب أنقرة أيضًا 900 صاروخ جو-جو و800 قنبلة لهذه الطائرات.

ولكن مصادر "نيويورك تايمز" تشير إلى أن محاولات إدارة بايدن للدفع بعملية تسليم طائرات F-16 إلى تركيا تواجه مقاومة في الكونغرس.

على هذه الخلفية، تدرس إدارة بايدن خيار حل وسط متوازن، يتضمن في وقت واحد بيع طائرات F-16 إلى الأتراك والموافقة على توريد ما لا يقل عن 30 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35 إلى اليونان. ووفقًا لبعض المسؤولين، فإن هذا من شأنه أن يقلل درجة استياء أثينا بشأن الصفقة المحتملة بين واشنطن وأنقرة، كما يمنح القيادة الأمريكية الفرصة لإظهار أنها لا تفضّل واحدا من هذين الحليفين في الناتو اللذين في صراع دائم على الآخر. لا تزال تركيا واليونان تخوضان نزاعًا مريرًا حول الحدود البحرية، وقد ألمح أردوغان مرارًا إلى احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية ضد جيرانه.

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