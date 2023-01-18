تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول حديث الصحافة الأمريكية صراحة عن تحوّل أوكرانيا إلى حقل اختبار للأسلحة الأمريكية.

وجاء في المقال: ذكرت شبكة سي إن إن أن أوكرانيا قدمت للدول الغربية فرصة نادرة لدراسة كيفية أداء أسلحتها في ظل استخدامها المكثف.

قال مصدر استخباراتي إن أوكرانيا أصبحت مختبرا للأسلحة، تستخدم فيه معدات عسكرية لم يسبق لها مثيل في حرب بين دولتين صناعيتين. يشار إلى أننا "نشهد تجارب قتالية في الزمن الحقيقي".

فوفقًا لضابط أمريكي، تبين أن طائرة Switchblade 300 UAV المسيرة، وكذلك الصواريخ المضادة للرادارات التي تم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، أقل فاعلية مما كان متوقعًا منها أثناء تطويرها.

ومع ذلك، فإن نظام الإطلاق الصاروخي HIMARS يلعب دورًا مهمًا في ساحة المعركة، على الرغم من أنه يتطلب صيانة دورية. زيخطط البنتاغون لدراسة تجربة استخدام HIMARS في أوكرانيا "لسنوات عديدة".

أما بالنسبة لمدافع هاوتزر M777، ففي سياق المواجهة العنيفة، تفقد دقتها وفاعليتها بسرعة.

وفي الصدد، قال مدير مركز الدراسات العالمية والعلاقات الدولية بمعهد القضايا الدولية المعاصرة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، فاديم كوزيولين: "من المدهش أن تقوم CNN بتقويم المعدات العسكرية الغربية علانية بطريقة سلبية، ولا تتردد في وصف أوكرانيا بأنها مختبر عسكري".

وأضاف: "صعوبة الصيانة والحاجة إلى التدريب المطول عليها أحد العيوب الرئيسية للتكنولوجيا الأمريكية. في الوقت نفسه، تواصل واشنطن اختبار التقنيات الجديدة تمامًا وتقنيات الجيل الماضي"، "هذا هو أول صراع عسكري خطير في القرن الحادي والعشرين بين دول صناعية متساوية نسبيًا، كما تشير CNN عن حق، وتعني روسيا والولايات المتحدة. وواشنطن تستغل فرصة مريحة. فالمعلومات التي تأتي من هناك إلى الولايات المتحدة لا تقدر بثمن. بهذا المعنى، أصبحت أوكرانيا بالفعل مختبرًا وحقلا للرمي للولايات المتحدة. ومن الملفت أن الصحافة الرئيسية لم تعد تخفي ذلك".

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