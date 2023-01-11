كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مفرمة تنتظر الجيش الأوكراني إذا حاول اجتياز نهر الدنيبر.

وجاء في المقال: قد يحاول الجيش الأوكراني عبور بحيرة سد كاخوفكا المتجمدة، لإيصال القوات إلى إنرغودار ومحطة الطاقة النووية في زابوروجية. من أجل ذلك، قاموا بتخفيض مستوى الماء في نهر دنيبر. فقد تحدث عن ذلك عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، الاثنين 9 يناير.

ولفت روغوف الانتباه إلى حقيقة أن نهر الدنيبر قل منسوب المياه فيه بشدة.

ففي رأيه، قام الجانب الأوكراني بإغلاق البوابات الهيدروليكية لمحطات الطاقة الكهرومائية في سلسلة السدود على الدنيبر في الروافد العليا، بما في ذلك محطتي كريمنشوك وزابوروجيه لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ومع ذلك، في رأي عدد من الخبراء، يبقى اجتياز نهر الدنيبر عملية معقدة للغاية. فقد استبعد العقيد البحري الاحتياط، فاسيلي دانديكين، في حديثه لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، أن تتجمد المياه في نهر الدنيبر، حتى في فصل الشتاء، إلى درجة تسمح بأن تعبره المعدات العسكرية الثقيلة.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا له، فإن الضفة اليسرى لنهر الدنيبر محصنة جيدًا، وهناك قوات روسية ذات خبرة قتالية.

ووفقًا لـ دانديكين، ستحتاج القوات المسلحة الأوكرانية إلى ألف عسكري على الأقل لعبور نهر دنيبر. وأساليبهم القديمة للهجوم بقوات صغيرة، لن تنجح هنا. والسيطرة على رأس جسر لن تكون كافية، فلا بد من الاحتفاظ به. وهذا يتطلب دبابات وناقلات جند مدرعة، وضمان نقلها عبر نهر دنيبر يبقى سؤالًا كبيرًا.

وقال: "اجتياز نهر الدنيبر، انتحار للقوات المسلحة الأوكرانية. حتى إذا نجح إيصال جزء منها، فسيتم تطويقه وتدميره على الفور. لأنهم لن يتمكنوا من إيصال تعزيزات. ستكون هناك مفرمة لحم على نهر الجليد. لن يتحقق شيء آخر".

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