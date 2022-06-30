تم اتخاذ خطوة مهمة نحو إنشاء عملة احتياط عالمية جديدة

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول خطوة صينية مهمة نحو تهميش دور الدولار الأمريكي.

وجاء في المقال: أعلن البنك المركزي الصيني "بنك الشعب الصيني (PBC)"، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية (BIS)، عن إنشاء نظام احتياطي باليوان. علما بأن إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ وتشيلي تساعد بنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في إنشاء نظام اليوان الاحتياطي.

تحاول روسيا والصين منذ سنوات إنشاء عملة احتياطية جديدة مع دول بريكس الأخرى. ويجري السعي لأن تكون سلة العملات بديلاً عن صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. وهي تتألف من مساهمات من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

احتياطيات الصين من العملات الأجنبية هي الأكبر في العالم. ففي مايو 2022، ارتفعت لأول مرة في هذه السنة، بمعدل 80.6 مليار دولار الشهر الماضي، وتبلغ الآن 3.13 تريليون دولار.

في مارس، أفادت الأنباء بأن الرياض وبكين وقعتا اتفاقية لتزويد الصين بالنفط العربي مقابل اليوان. ووفقا لخبراء اقتصاديين، تشير مثل هذه الصفقة إلى أنه حتى في دول مثل المملكة العربية السعودية، هناك شكوك متزايدة حول صحة الاستمرار في مسار الاعتماد مائة بالمائة على الدولار الأمريكي.

وبحسب الخبير الاقتصادي ألكسندر توميك، "يمكن اعتبار أي صفقة رمزية هنا. الصينيون ليسوا وحدهم الذين من يحاول إنشاء عملة احتياط غير الدولار. فالاعتماد على الدولارات الأمريكية يجعل الدول رهينة للنظام المالي الأمريكي، وهو يؤدي إلى الارتهان السياسي للولايات المتحدة".

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