تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول هستيريا اتهام موسكو بالتدخل في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في المقال: معظم الأمريكيين مقتنعون بأن روسيا تحاول التأثير في مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كتبت عن ذلك جوليا مانشستر، كاتبة العمود في The Hill، محيلة إلى الاستطلاع الشهري الأخير لـ Harvard CAPS-Harris Poll الذي أجرته The Harris Poll، بمشاركة مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد.

فعندما سُئل الأمريكيون عما إذا كانوا يثقون بأن هناك دليلاً على تدخل موسكو في الانتخابات، أجاب 50% من المشاركين بالإيجاب، و41% بالنفي.

فيما عبّر 64% من المشمولين بالاستطلاع عن عدم وجد دليل على التدخل الروسي في الانتخابات إلى جانب ساندرز. إنما، في الشهر الماضي، أبلغت وكالات الاستخبارات الأمريكية الكونغرس عن احتمال مشاركة روسيا في "حملات التضليل" التي تستهدف الانتخابات التمهيدية والانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما تقول جوليا مانشستر. وأضافت أن الكرملين ينفي أي معلومات عن أي تدخل في السياسة الأمريكية.

وذكر المقال أن أحد المرشحين الرئيسيين لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وهو بيرني ساندرز، قال، في فبراير الماضي، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أبلغت مقره الانتخابي عن نية روسيا المساعدة في الدفع بترشيحه.

وفي أكتوبر 2019، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الإجابة عن سؤال مراسل شبكة إن بي سي نيوز، كير سيمونز، بهذا الشأن، قال ممازحا، إن موسكو سوف تتدخل بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2020. ولكنهم في الولايات المتحدة، لم يفهموا النكتة، فاندلعت موجة هستيريا جديدة. وفي ذلك الحين، أشار بوتين إلى أنهم سيجدون، بعد حملة العام 2020 الرئاسية في الولايات المتحدة، من يتهم موسكو بالتدخل.

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