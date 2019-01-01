سباق الرئاسة الأمريكية 2020
ذكرت محطة "CNN" الأمريكية أن النائبة الديمقراطية، تولسي غابارد، سترشح نفسها للانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في عام 2020.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن احتمال انضمام النائبة الديمقراطية إلى الفريق الحكومي للرئيس دونالد ترامب.
وعرفت غابارد بمعارضتها لتنحية الرئيس السوري بشار الأسد، حيث حذرت كثيرا من خطر تكرار السيناريو العراقي أو الليبي في سوريا، في حال سقوط الأسد.
وأوضحت أن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي إلى تعزيز مواقع "داعش" وسيسمح للتنظيم بالاستيلاء على مساحات أوسع من الأراضي، بالإضافة إلى تنامي الخطر المحدق بالمنطقة.
المصدر: وكالات
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا