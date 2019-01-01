الشعوب الأكثر مساعدة للغرباء 2018

مساعدة الآخرين ليست دوما عبر الصدقة المادية، فوفقا لمؤسسة "غالوب" التي أجرت مسحا في 146 دولة قد يكون الموضوع عبر مد يد المساعدة، أو التطوع، أو التبرعات للجمعيات الخيرية أو حتى العطف واللطافة مع الغرباء.
قامت المؤسسة بإجراء مسح سألت فيه المشاركين فيما لو قاموا بأحد هذه الأمور السالفة الذكر في الشهر الماضي وأظهرت النتائج أن بعض الشعوب العربية كانت في المراكز الأولى عالميا فيما يتعلق بمساعدة الغرباء، حيث اقتنصت ليبيا المركز الأول عالميا، وتلاها كل من العراق والكويت على الترتيب. كما كان لبعض الدول الإفريقية نصيب في القائمة!
يزعم التقرير أنه يهدف لمساعدة قادة العالم على تشجيع المواطنين على المبادرة وحثهم على مساعدة الآخر في المجتمع.
المصدر: Gallup
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