أكبر زيادات في سرعة إنترنت الموبايل
عندما يتعلق الأمر بالإنترنت، فالأخبار بمعظمها جيدة مؤخرا، إذ أن أبطأ الدول من حيث سرعات الإنترنت قد سجلت تحسنا ملحوظا بناء على بيانات موقع Speedtest المتخصص بقياس سرعة الإنترنت حول العالم.
بناء على بيانات الموقع فقد وصل وسطي سرعة التحميل عبر أجهزة الموبايل حول العالم إلى 22.8 ميغابت في الثانية بزيادة تبلغ 15% عن العام الفائت.
كما تصدرت النرويج وآيسلندا دول العالم من حيث سرعات الإنترنت عبر الموبايل التي وصلت إلى 63 ميغابت في الثانية، وحلت قطر الثالثة عالميا بسرعة فاقت 55 ميغابت في الثانية.
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