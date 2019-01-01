أخطر 10 دول على المرأة 2018

نشرت مؤسسة "Thomson Reuters Foundation" تقريرا يصنف دول العالم من حيث مدى الخطورة على النساء، وذلك بالاستناد إلى رأي 759 خبيرا بحقوق المرأة في الفترة بين مارس ومايو عام 2018.
تعتبر هذه النسخة الثامنة من التقرير الذي أجري للمرة الأولى عام 2011 وصنف حينها أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان والهند والصومال على أنها الأماكن الأخطر.
تربعت الهند في النسخة الأحدث على المركز الأول، تلتها كل من أفغانستان وسوريا. ومن الملفت للنظر أن سوريا احتلت المركز الثاني من حيث صعوبة حصول النساء على الرعاية الصحية، وكذلك بالنسبة للعنف غير الجنسي، بينما تساوت مع الولايات المتحدة بالمركز الثالث من حيث الخطر الذي تواجهه المرأة بالنسبة للاضطهاد الجنسي.
بدورها احتلت الصومال المركز الرابع عالميا، تلتها السعودية التي احتلت أيضا المركز الثاني عالميا من حيث التمييز الذي تتعرض له المرأة والفرص الاقتصادية التي تتمتع بها.
ومن الملفت للنظر أن الولايات المتحدة كانت الدولة الغربية الوحيدة التي سجلت حضورا في القائمة باحتلالها المركز العاشر عالميا.
المصدر: Thomson Reuters Foundation
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