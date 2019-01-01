أكثر الرجال وسامة حول العالم
يظهر تصنيف لموقع thetoptens أن الرجال الأتراك هم الأوسم عالميا، ويليهم كل من الإيطاليين والإسبان. بينما يأتي الرجل التونسي بحسب تصنيف الموقع الأول عربيا ويليه كل من العراقي واللبناني على الترتيب.
يجدر بالذكر أن الموقع يعتمد بتصنيفه على تصويت الجمهور بشكل مستمر وتعليقاته، والذي يؤدي بدوره لتغيير الترتيب.
للتصويت يمكنم دخول الرابط : thetoptens
(ملاحظة: الترتيب بتاريخ 14 يناير ولا يعبر عن رأي القناة)
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