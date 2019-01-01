كندا ترحب بـ مليون لاجئ
وصلت الشابة السعودية رهف محمد القنون إلى مدينة تورونتو الكندية، بعد منح حكومة هذه البلاد لها صفة لاجئة.
واستقبلت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، في المطار الشابة السعودية البالغة من العمر 18 عاما والتي وصلت كندا قادمة من تايلاند عبر سيئول.
وعقدت فريلاند مؤتمرا صحفيا عقب وصول الشابة، وصفت خلالها القنون بأنها "كندية جديدة شجاعة للغاية".
كما تخطط كندا لاستقبال أكثر من مليون مهاجر خلال السنوات الثلاث القادمة.
المصدر: أسوشيتد برس + canada.ca
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