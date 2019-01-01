أنظمة الحكم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر الديمقراطية العالمي

يظهر تقرير صادر عن "وحدة الإيكونوميست" مستوى الديمقراطية في 165 بلدا حول العالم، ويقوم بتصنيفه على عدة اعتبارات كطبيعة العملية الانتخابية، والحريات المدنية، والثقافة السياسية، وطريقة عمل الحكومة، والتعددية وغيرها.
ويصنف التقرير بنسخته الحادية عشر الديمقراطيات ضمن 4 فئات:
1-ديمقراطيات كاملة
2-ديمقراطيات مُعابة
3-أنظمة مختلطة
4-أنظمة ديكتاتورية
هناك 53 دولة حول العالم تم تصنيف أنظمتها على أنها ديكتاتورية، ما يشكل 35.6% من سكان العالم. بينما يعيش فقط 4.5% من سكان العالم بظل أنظمة ديمقراطية صافية.
وتظهر نتائج التقرير أن وضع الديمقراطية العالمي بالمجمل لم يتغير عن العام الماضي، فقد كانت كوستاريكا الدولة الوحيدة التي انتقلت من ديمقراطية معابة إلى كاملة، بينما كانت نيكاراغوا الدولة الوحيدة التي انتقلت لنظام ديكتاتوري بحسب وصف التقرير.
كما تعكس بيانات التقرير أن إسرائيل وتونس هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تتمتعان بنوع من الديمقراطية التي وصفها التقرير بالمُعابة، بينما صنفت جميع الدول الباقية تحت قائمة الأنظمة المختلطة والدكتاتورية بحسب ما وصفها التقرير وجاء ترتيبها بعد الـ 100 في القائمة العالمية.
واعتبر التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسوأ أداء على المؤشر حيث لم يتغير متوسط علامة المنطقة نظريا، فسجل المغرب واليمن وليبيا تراجعا، بينما كانت تونس الدولة الوحيدة التي سجلت تحسنا طفيفا في القائمة.
المصدر: EIU
ملاحظة: "لا يعبر التقرير عن رأي القناة"
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