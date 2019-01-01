أكبر عمليات حذف الأصفار في تاريخ العملات

أكبر عمليات حذف الأصفار في التاريخ
اقترح البنك المركزي الإيراني حذف أربعة أصفار من عملته المحاصرة (الريال) وفقا لوكالة رويترز، حيث أنه خسر من قيمته أكثر من 60% خلال عام 2018.
وعادة ما تلجأ الحكومات إلى حذف أصفار عندما تفقد عملتها القوة الشرائية ويكون ذلك بدلا عن إصدار فئات كبيرة من العملة.
كما أن موضوع إلغاء الأصفار ليس جديدا من نوعه في إيران، فقد سبقتها فنزويلا عندما حذفت 5 أصفار والعراق الذي سبق وحذف أصفارا من ديناره العراقي. أما تركيا فقد حذفت 6 أصفار عام 2003.
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