أرخص وأغلى الدول العربية في أسعار البنزين

نشر موقع "globalpetrolprices" المتخصص بأسعار الوقود تقريرا يتضمن قائمة بأسعار البنزين في دول العالم، وجاءت بعض الدول العربية في قائمة الأرخص، بينما تصدرت الدول الأوروبية قائمة أغلى الدول بسعر البنزين إلى جانب هونغ كونغ الأغلى عالميا (2.01$ لكل لتر).
وبمقارنة سعر اللتر بين 4 يونيو و31 ديسمبر من العام الفائت نلاحظ تغيرا بالأسعار بين الزيادة والنقصان بحسب الدولة حيث ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في سوريا ومصر واليمن، بينما سجلت انخفاضا ضئيلا في الأردن والمغرب والكويت والجزائر.
كما بلغ متوسط السعر حول العالم 1.09$. باقي التفاصيل في الإنفوجرافيك.