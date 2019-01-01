أبرز طرق كشف الخيانة الزوجية

أبرز طرق كشف الخيانة الزوجية
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أبرز طرق كشف الخيانة الزوجية

RT

أجرت شركة Trustify المختصة بالتحقيقات والتحريات مقابلة مع أحد محققيقها الشخصيين الذي قدر أن 90% من حالات التحري التي يجريها ارتبطت بشكل محوري بالخيانة الزوجية. هذا ما دفع الشركة لإجراء استبيان يعطي فكرة كاملة عن شكل الخيانة الزوجية عام 2018.

اعترف 55% من الرجال الخائنين أنهم أقاموا علاقات مع 5 أشخاص أو أكثر، كما عبرت 28% من النساء أن الخيانة نتجت عن عدم الاكتفاء العاطفي.

يجدر بالذكر ان أغلب الزيجات استمرت بعد الخيانة الزوجية، باقي التفاصيل في الإنفوجرافيك!

المصدر: trustify

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