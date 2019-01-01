أبرز طرق كشف الخيانة الزوجية

أجرت شركة Trustify المختصة بالتحقيقات والتحريات مقابلة مع أحد محققيقها الشخصيين الذي قدر أن 90% من حالات التحري التي يجريها ارتبطت بشكل محوري بالخيانة الزوجية. هذا ما دفع الشركة لإجراء استبيان يعطي فكرة كاملة عن شكل الخيانة الزوجية عام 2018.
اعترف 55% من الرجال الخائنين أنهم أقاموا علاقات مع 5 أشخاص أو أكثر، كما عبرت 28% من النساء أن الخيانة نتجت عن عدم الاكتفاء العاطفي.
يجدر بالذكر ان أغلب الزيجات استمرت بعد الخيانة الزوجية، باقي التفاصيل في الإنفوجرافيك!
المصدر: trustify
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