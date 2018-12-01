السعودية .. أوامر ملكية تغير وجه المملكة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس، أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسته.
كما أصدر الملك سلمان أيضا أمرا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا قرارا بتعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية النص الجديد للمادة 30 وجاء فيها ما يلي "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بإنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما، كما تم إلحاق الأمانة العامة للمجلس، وهيئة الخبراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذات الصلة، بديوان مجلس الوزراء.
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