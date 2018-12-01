أكثر وأقل دول العالم فساداً

يظهر المؤشر العالمي لمدركات الفساد أن أغلب دول العالم تحقق تقدما ضئيلا بل معدوما في بعض الأحيان للقضاء على الفساد، وتظهر بعض التحليلات المعمقة أن الكثير من الصحفيين والناشطين في الدول الفاسدة يخاطرون بحياتهم في سبيل كشف الحقائق.
تكشف النسخة الأخيرة من التقرير أن أكثر من ثلثي دول العالم نالت أقل من 50 درجة على مؤشر من 100 درجة، ما يعني استشراس الفساد فيها.
تصدرت نيوزيلندا والدنمارك المؤشر، حيث نالت نيوزيلندا 89 درجة والدنمارك 88. بينما تذيلت الصومال القائمة بـ 9 درجات فقط وتلتها سوريا عربيا كثالث أسوأ دولة من حيث الفساد بعد جنوب السودان صاحبة المركز قبل الأخير.
من الجدير بالذكر أن علامة سوريا على المؤشر ارتفعت بمقدار درجة واحدة عن التقرير السابق، كما ارتفعت علامات اليمن والسودان بمقدار درجتان. (ما يعكس تحسنا طفيفا)