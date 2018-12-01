السباقون في بناء ناطحات السحاب

اعتبر معهد CTBUH المعني بالمباني الشاهقة أن العام الحالي كان مثيرا للإعجاب من حيث عدد ناطحات السحاب التي اكتمل بناؤها والتي يفوق ارتفاعها 200 مترا، حيث وصل عددها حول العالم إلى 143 ناطحة، وبلغ مجموع أطوالها 35246 مترا ما يفوق طول جزيرة مانهاتن. واعتبرت الصين السباقة في هذا المجال حيث أتمت بناء 88 ناطحة سحاب هذا العام فقط.
وتمكنت دولتان عربيتان من حجز أماكن في قائمة السباقين في بناء ناطحات السحاب حيث احتلت الإمارات المركز الثالث عالميا بـ 10 ناطحات سحاب، تلتها الكويت التي احتلت المركز التاسع عالميا بناطحتي سحاب.
المصدر: CTBUH
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