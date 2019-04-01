الإعدام حول العالم
وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية فقد انخفض عدد عمليات الإعدام المسجلة عام 2018 بنسبة 31%، حيث بلغ عدد الإعدامات حوالي 690 عملية مقارنة بـ993 عام 2017.
وذكر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أن هذا الانخفاض يعتبر مؤشرا على استيعاب معظم الدول أن عقوبة الإعدام ليست الحل الأمثل للعقاب.
كما لاحظ مؤلفوا التقرير انخفاض عدد حالات الإعدام في إيران بنسبة 50%، كما وانخفضت الحالات المسجلة في العراق وباكستان والصومال في ذات الوقت. بينما تم تسجيل زيادة في بيلاروسيا واليابان وسنغافورة وجنوب السودان والولايات المتحدة.
ووفقا لأرقام منظمة العفو الدولية فإن الصين الأولى عالميا من حيث عدد الإعدامات في عام 2017، تلتها 4 دول هي (إيران والسعودية والعراق وباكستان) سُجل فيها 84% من الإعدامات حول العالم.
من الجدير بالذكر أن عدد الإعدامات استمر بالانخفاض خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالتوازي مع ازدياد عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام وفاق عددها المئة.
ملاحظة: الأرقام تقريبية وغير رسمية وفقا لمنظمة العفو الدولية، كما أن البيانات لم تتوفر لبعض الدول التي تجري فيها نزاعات.
المصدر: Amnesty
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