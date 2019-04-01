غلطة البنتاغون باهظة الثمن (القاذفة F-35)

أكد وزير الدفاع الياباني، تاكيشي ايفايا، اليوم الأربعاء، تحطم المقاتلة "إف-35 أي" التابعة لسلاح الجو الياباني التي اختفت أمس الثلاثاء عن شاشات الرادارات. وتعد اليابان من أهم زبائن هذا الطراز من الطائرات باهظ الثمن.
ويعتبر حادث التحطم هذا ليس الأول من نوعه لهذه الطائرة التي تتلقى الكثير من الانتقادات والتي تعتبر بمثابة "غلطة" كبيرة قد تكون دمرت أحلام البنتاغون بسبب الثغرات الكثيرة والكلفة الكبيرة المرتبطة بها.
كما أن آخر حادث لحق بهذا الطراز حصل في كارولينا الجنوبية عندما تحطمت إحداها في سبتمبر من العام الماضي وتمكن الطيار من قذف مقعده لينجو من الحادث، وتم إثر ذلك تعليق تحليق جميع الطائرات من هذا الطراز لحين استكمال التحقيقات حول سبب الحادث.
وفي سابقة أخرى اشتعل محرك إحدى هذا الطائرات في يونيو من العام 2014 قبل رحلة تدريبية، وتمكن الطيار من النجاة من دون جروح.
ومن أبرز عيوب هذه الطائرة وفق رأي الخبراء والمحللين:
- كلفة هائلة لتدريب الطيارين
- مشاكل بتصميم خزان الوقود
- مشاكل بشاشة خوذة الطيار
- صيانة معقدة
المصدر: وكالات
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