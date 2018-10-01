كم كتيبة "إس-300" لتغطية الأجواء السورية؟
قال رئيس تحرير مجلة "الترسانة الوطنية" الروسية فيكتور موراخوفسكي، إن روسيا قدمت إلى سوريا منظومات "إس -300 بي إم" تستخدم صواريخا من نوع "48N6".
وقد تم تحديث أنظمة "إس-300 بي إم" على قاعدة منظومة "إس-300 بي إس"، وقد أدخلت إلى الخدمة في عداد الجيش الروسي عام 1993.
وأنظمة "إس-300 بي إم" المحدثة قادرة على تدمير الطائرات وصواريخ كروز (المجنحة) فرط صوتية على مسافة تصل إلى 200 كم.
المصادر: RT + Lenta.ru
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