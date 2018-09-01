منظومة الحرب الإلكترونية والتشويش الروسية كراسوخا

منظومة الحرب الإلكترونية والتشويش الروسية كراسوخا
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منظومة الحرب الإلكترونية والتشويش الروسية كراسوخا

RT

بدء العمل على أول أنظمة كراسوخا في تسعينيات القرن الماضي

دخلت كراسوخا الخدمة لأول مرة عام 2012

مهمتها التشويش على رادارات الأعداء مما يجعل المقاتلات عمياء.

وتساهم "كراسوخا" التي تعد منظومة فريدة لا مثيل عالميا في اكتشاف جميع عناصر الهجوم الجوي والقضاء عليها وعلى رأسها الصواريخ البالستية العابرة القارات، والطائرات بدون طيار، والحفاظ على أرواح عناصر الدفاع الجوي في حال استخدام العدو أسلحة متقدمة ودقيقة.

يوجد منها نوعان كراسوخا-2 وكراسوخا-4

نطاق الكشف عن العدو يتراوح من 150 – 300 كيلو متر

وتتواجد كراسوخا 4 في قاعدة حميميم الروسية في سوريا بداية من عام 2015.

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