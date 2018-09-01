القاتلة الروسية ميغ29 إم2
تنتمي هذه المقاتلات إلى الجيل 4++ من المقاتلات الخفيفة، وتستطيع أن تحقق النجاح أثناء المعركة الجوية كما تقدر على قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة الدقيقة التصويب من دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية، كما تستطيع هذه المقاتلة استخدام أي صاروخ من نوع "جو- جو" و"جو- سطح".
كما تنتمي لعائلة المقاتلات الجوية الخفيفة الوزن. وقد تم تصميم هذه الطائرات لتدمير الأهداف الطائرة في مجال رادارها، وكذلك الأهداف الأرضية مع استخدام أسلحة غير موجهة في ظل ظروف الرؤية الجيدة.
مواصفات فنية تكتيكية
سرعة الطائرة القصوى 2400 كم في الساعة،
السقف العملي للارتفاع 17500 متر،
الوزن الأقصى عند الإقلاع 22700 كغ،
مدى الطيران الأقصى 3000 كم،
مدى الطيران في حالة تزويد الطائرة بالوقود فى الجو 6000 كم
الأسلحة المستخدمة في الطائرة هي الصواريخ الموجهة "جو – جو" و"جو- سطح " المتوسطة والقريبة المدى والمدفع عيار 30 مم.
الصفات العامة
الطاقم: 1 أو 2.
الطول: 19 مترا.
المسافة بين الجناحين: 15 مترا.
الارتفاع : 6 أمتار.
الوزن فارغة: 5,350 كجم.
الوزن محملة: 17.500 كجم.
أقصى وزن: 29.700 كجم.
المحرك: محركان نفاثان اثنان من النوع التربيني المروحي مزود بحارق خلفي: كليموف أر.دى-33.
* قوة الدفع جاف: 53.0 كيلو نيوتن لكل محرك.
* قوة الدفع بالحارق الخلفي: 88.3 كيلو نيوتن لكل محرك.
الأداء
السرعة القصوى: ماخ 2.4 (2.556 كيلومتر/ساعة) في الارتفاعات.
المدى: 2000 كيلومتر.
أقصى ارتفاع: 18.900 متر.(18 كم)
معدل الصعود: 330 متر/ثانية.
النسبة دفع-وزن: 1:1
المصدر: RT
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