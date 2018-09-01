دول محظورة على السعوديين

دول وضعت على القائمة سابقا ومايزال الحظر مستمرا على خلفية مخاطر وحروب وخلافات سياسية

دول محظورة على السعوديين
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دول محظورة على السعوديين

RT

قررت الجهات المختصة في السعودية، تعليق وحظر سفر المواطنين إلى 10 دول جديدة، على خلفية تحذيرات صحية تتعلق بتفشي مرض الطاعون القاتل فيها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء عن مصدر مطلع، أن هذه الخطوة أسهمت في تحديد قائمة الدول التي يحظر على السعوديين السفر إليها أو زيارتها، لتصل إلى 18 دولة بعد أن كانت تشمل هذه الدول: إيران، العراق، سوريا، إسرائيل، قطر، تايلاند، اليمن، كندا.

وأشارت عكاظ إلى أن قائمة التحذير الجديدة تضمنت 10 دول هي: مدغشقر، جنوب إفريقيا، موريشيوس، سيشيل، تنزانيا، ولايرونيون، موزنبيق، كينيا، إثيوبيا، جزر القمر. 

المصدر: عكاظ

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