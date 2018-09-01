سيناريو إسقاط المقاتلة الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، أن قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا فقدت مساء 17 سبتمبر، الاتصال مع طائرة استطلاع روسية "إيل -20" تحمل 14 عسكريا.
2:08 - وزارة الدفاع: "لحظة انقطاع الاتصال بطائرتنا كانت 4 طائرات من طراز إف 16 تهاجم اللاذقية السورية. إضافة لذلك سجلت راداراتنا إطلاق صواريخ من الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) الناشطة في شرقي المتوسط".
2:11 - وزارة الدفاع الروسية: "قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو وفوق مياه المتوسط وعلى مسافة 35 كم من الساحل السوري فقدنا الاتصال بطائرة إيل 20 على متنها 14 عسكريا".
2:28 - إسرائيل تمتنع عن التعليق على الحادث: "نحن لا نعلق على الأخبار القادمة من الخارج.. نحتاج الوقت لمناقشة الأمر مع المسؤولين" (مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة نوفوستي).
2:45 - الطائرة المفقودة من طراز إل 20 للاستطلاع والإشارة
2:58 - إطلاق عملية بحث وإنقاذ من قاعدة "حميميم" للعثور على الطائرة المفقودة.
3:28 - سي إن إن: "روسيا أخطرت الولايات المتحدة باختفاء الطائرة الروسية في البحر المتوسط حسبما نقل مصدر عسكري".
3:58 - وزارة الدفاع الروسية: "ليس لدينا معلومات عن مصير العسكريين الـ14 الذين كانوا على متن الطائرة".
4:06 - سي إن إن تنشر خبرا على موقعها تحت عنوان "النظام السوري يصيب طائرة روسية بالخطأ" والصحفيون ينتقدون تبنيها المعلومة وعدم استنادها لمصدر في العنوان.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم انتشال حطام طائرة "إيل-20" العسكرية، وأشلاء أفراد طاقمها شرقي المتوسط، بعد أن أسقطت نتيجة استفزاز جوي إسرائيلي قرب اللاذقية السورية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن 8 من السفن وسفن الإسناد للبحرية الروسية تجري عملية بحث وإنقاذ في منطقة سقوط الطائرة، التي تحدد أنها تقع على بعد 27 كم غرب مدينة بانياس بريف اللاذقية.
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