أكبر مصدري المفاعلات النووية
تتنافس روسيا الآن مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين، للفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية في السعودية، التي تخطط لبناء 16 مفاعلا خلال فترة تمتد ما بين 20 - 25 عاما.
ولتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، وقعت موسكو والرياض منتصف شهر ديسمبر 2017، على خارطة طريق للتعاون في مجال "الطاقة النووية السلمية".
وترافق توقيع خارطة الطريق مع إعلان الرياض عن عزمها بناء 16 مفاعلا للطاقة الكهروذرية بتكلفة تزيد عن 80 مليار دولار، إضافة إلى مفاعلات أخرى صغيرة لتحلية المياه.
وسيؤمن هذا المشروع للمملكة 17 غيغاواط من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2040، يضاف لهذا الرقم أكثر من 40 غيغاواط من الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة الشمسية.
ووفقاً لـ "Economist" فإن أكبر المصدرين في العالم وأبرز عملائهم موضح في الإنفوجرافيك!
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