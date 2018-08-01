نتائج العمليات العسكرية في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري استعاد حتى الآن 96.5% من أراضي بلاده، بعد أن كان يسيطر على 8% فقط منها عند انطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا سنة 2015.
وجاء هذا الإعلان في فيديو نشرته الوزارة على اليوتوب اليوم الأربعاء لتستعرض النتائج المرحلية للعملية العسكرية الروسية في سوريا ضد الجماعات الإرهابية.
وأفادت الوزارة بأن أكثر من 63 ألفا من العسكريين الروس، بينهم 26 ألف ضابط و434 جنرالا، نالوا خبرات قتالية عملية في سوريا، فضلا عن الخبرات التي اكتسبتها 91% من طواقم الطيران الحربي و60% من طواقم الطيران الاستراتيجي الروسيين.
الجوانب العسكرية للعملية
وفي مستهل العملية في سوريا تم نشر 34 طائرة و16 مروحية حربية روسية في قاعدة حميميم قرب اللاذقية.
وقامت القوات الجوية الروسية بما مجمله 39 ألف طلعة قتالية، بينها أكثر من 20 ألف طلعة ليلية.
وخلال المراحل الأكثر نشاطا من العملية العسكرية كان معدل الطلعات الجوية حوالي 100 طلعة يوميا، حيث قامت كل طائرة بـ3 أو 4 طلعات يوميا، وسُجل الرقم القياسي في 20 نوفمبر عام 2015 عندما تم تنفيذ 139 طلعة.
وذكرت الوزارة أنه خلال العملية في سوريا، نفذت البحرية الروسية 189 رحلة، شاركت فيها 86 سفينة حربية و14 غواصة، و83 سفينة إسناد.
وأطلقت السفن والغواصات 100 صاروخ مجنح من نوع "كاليبر" على مواقع للإرهابيين، كما أطلقت الطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى 66 صاروخا من نوع "جو-أرض".
كما أجرى الجيش الروسي اختبارات على 231 نوعا من الأسلحة الحديثة والمحدثة، التي أظهرت درجة عالية من الفاعلية، فيما تناوبت طائرات روسية بلا طيار على مدار الساعة التحليق في أجواء سوريا، بتعداد يصل إلى 70 طائرة.
وذكرت الوزارة أنه بمشاركة مباشرة من المستشارين العسكريين الروس تم تشكل اللواء الخامس، الذي يعتبر الوحدة الأكثر قدرة على القتال في صفوف الجيش السوري.
إزالة الألغام
وقامت الوحدات الهندسية الروسية في سوريا بإزالة الألغام من أكثر من 19 ألف مبنى ومنشأة، و1467 كم من الطرق، كما فككت 108897 مفخخة متفجرة و30727 عبوة ناسفة يدوية الصنع.
وقام العسكريون الروس بتدريب 1254 مختصا بنزع وتفكيك الألغام من أفراد الجيش السوري.
خسائر الإرهابيين
وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة الضربات الجوية وإطلاق الصواريخ المجنحة تم تدمير 121466 منشأة للإرهابيين، بما في ذلك 970 معسكرا ميدانيا، و20513 نقطة محصنة و9941 مستودعا للذخيرة والوقود، 649 دبابة و731 عربة مشاة قتالية و8927 سيارة مجهزة بالمضادات الجوية.
وأضافت أنه تم القضاء على 830 قياديا لدى الجماعات المسلحة وأكثر من 86 ألف مسلح، بينهم 4500 من المنحدرين من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة.
المصالحة والجوانب الإنسانية للعملية الروسية
ومنذ بداية العملية الروسية، عاد أكثر من 1.5 مليون نازح ولاجئ إلى ديارهم، وانضمت إلى عملية المصالحة 324 جماعة مسلحة، وأكثر من 2500 مدينة وبلدة وقرية يبلغ إجمالي سكانها نحو 11,4 مليون نسمة.
ونفذ المركز الروسي للمصالحة في سوريا 1902 عملية إنسانية في البلاد، تم خلالها توزيع 2925 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأولية للمحتاجين.
وأمّنت القوات الروسية بالتعاون مع السلطات السورية مرور 304 قوافل مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري.
وقدم 1220 طبيبا عسكريا روسيا، عملوا في سوريا بالتناوب، خدمات طبية لأكثر من 83 ألف مواطن سوري.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا