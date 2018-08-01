عدد الحجاج خلال 10 سنوات
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد حجاج الداخل والخارج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الساعة 5:00 صباح يوم عرفة بلغ 2,368,873 حاجاً، وسيتم إعلان العدد النهائي مساء اليوم الإثنين.
ومن الجدير بالذكر انضمام إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان إلى المغرب بإعلان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، وفقا للجنة رؤية الهلال في طوكيو. على عكس السعودية والأردن ومصر وفلسطين التي حددت يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر أغسطس 2018 أول أيام عيد الأضحى المبارك.
نقدم لكم في الإنفوجرافيك لمحة عن أعداد الحجاج في السنوات العشر الأخيرة!
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