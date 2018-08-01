بنوك العالم المتضررة بهبوط الليرة (الانكشاف البنكي)

بالرغم من كون الاقتصاد التركي يشكل ما نسبته 1% فقط من الاقتصاد العالمي، إلا أن أزمته الأخيرة كان لها تداعيات انعكس بعضها على المنطقة الأوروبية. حيث سجلت أسهم بعض البنوك الأوروبية انخفاضا يرتبط بمشكلة انكشاف بنوك منطقة اليورو على النظام المالي التركي.
كما أعرب المركزي الأوروبي عن قلقه حول وضع بنوك "بي بي في إيه"، و"أوني كريديت"، و"بي إن بي باريبا". وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن بنوك منطقة اليورو لديها قروض تزيد قيمتها على 150 مليار دولار في تركيا. والبنوك الأكثر تعرضا هي الإسبانية والإيطالية والفرنسية.
نستعرض لكم في هذا الإنفوجرافيك أكثر بنوك الدول الأوروبية تأثراً بحكم انكشافها البنكي على تركيا!
المصادر: cnbc + وكالات
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