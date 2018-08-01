تصنيف الفيفا لمنتخبات العالم (أغسطس 2018)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس، تصنيفه الأول للمنتخبات، منذ نهاية كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي استضافتها روسيا بالفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين.
وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الأول عالميا، للمرة الأولى منذ 16 عاما وبالتحديد منذ تصنيف شهر مايو لعام 2002، وذلك عقب تتويجه بلقب مونديال روسيا.
وأكبر تقدم في التصنيف الجديد من نصيب المنتخب الروسي الذي قدم أداء لافتا خلال المونديال الأخير، ووصل لأول مرة في تاريخه لدور الثمانية قبل أن يودع البطولة بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، حيث تقدم الدب الروسي 21 مركزا، من المركز 70 إلى 49.
وبقي المنتخب التونسي الأول عربيا وإفريقيا رغم تراجعه لـ3 مراتب إلى المركز الـ24، وجاء المنتخب المغربي في المركز 46 بعد تراجعه 5 مراتب، والمنتخب المصري في المركز 65 بعد تراجعه 20 مرتبة (أكبر تراجع في هذا التصنيف)، فيما حلت السعودية في المركز 70 بعد تراجعها 3 مراتب.
نقدم لكم باقي التصنيف في الإنفوجرافيك!
المصدر: FIFA
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