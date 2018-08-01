مهمة فضائية روسية ببزة جديدة
أعلن رائدا الفضاء أوليغ آرتيميف وسيرغي بروكوبيف عن استخدامهما لبزات الفضاء الجديدة " أورلان" خلال خروجهما المزمع إلى الفضاء المفتوح، في 15 أغسطس، الساعة 19:05 بتوقيت موسكو.
ومن المفترض أن يصبح هذا الخروج الثالث من نوعه لأرتيميف، والأول بالنسبة لبروكوبيف، وسوف نتابع بثا مباشرا لعملية الخروج إلى الفضاء المفتوح.
وتتلخص مهمة الرائدين في وضع أجهزة لاختبارات روسية-ألمانية على الجسم الخارجي لـمحطة الفضاء الدولية، لمراقبة هجرات الحيوانات البرية. كما سيطلق الرائدان يدويا أربعة أقمار نانو اصطناعية: اثنان منها يحملان اسم "تانيوشا"، ويتبعان جامعة جنوب غرب كورسك، واثنان من إنتاج طلاب مركز "سيريوس" التعليمي، وهما: "سيريوس 1" و"سيريوس2".
كذلك سوف يقوم رائدا الفضاء بتفكيك جهاز التجارب "أبستانوفكا" (الوضع) وسيتخلصون من وحدتيه اللتان سوف تحترقان في الغلاف الجوي، وكان هذا الجهاز مختصا بإجراء التجارب على الغلاف الأيوني للأرض، وقبل عودتهما إلى المحطة، سوف يقوم الرائدان بتصوير بانورامي للمشهد في الفضاء الخارجي.
وكذلك، سوف ينزع الرائدان من على السطح الخارجي للمحطة أجهزة العرض والتجربة "تيست"، التي وضعت عام 2017، لاختبار إمكانية حياة الكائنات متناهية الصغر في ظروف الفضاء الخارجي، بغرض محاولة تتبع أصول هذه الكائنات.
المصدر: وكالات
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