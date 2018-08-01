أفضل وأسوأ المدن معيشة 2018
تمكنت العاصمة النمساوية فيينا من إزاحة مدينة ملبورن الأسترالية لأول مرة من المرتبة الأولى لمؤشر رفاهية العيش العالمي "Livability Index" الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجينس بنسخته للعام 2018.
يشمل هذا المسح 140 مدينة عالمية ويبني نتائجه على 5 معايير رئيسية يحوي كل منها مؤشرات فرعية كمستوى الاستقرار، والتعليم، والخدمات الصيحة، بالإضافة للبنية التحتية والعوامل البيئية وغيرها.
ومن الأمور الملفتة في نسخة هذا العام أن المدن الوحيدة التي سجلت تراجعا على مؤشرات الاستقرار خلال الأشهر الستة الأخيرة هي أبوظبي (المرتبة 71) ودبي (المرتبة 69) بالإضافة لمدينة كولومبو في سريلانكا ووارسو في بولندا. بينما تم تصنيف العاصمة الإيرانية طهران (المرتبة 128) من بين أفضل المتحسنين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبالرغم من اعتراف التقرير باستقرار التدهور الدراماتيكي للأوضاع في سوريا، إلا أنه أصر على وضع العاصمة السورية دمشق في المرتبة الأخيرة لتكون أسوأ مدينة حول العالم من حيث جودة الحياة. وقد عزى التقرير ذلك للتأثير السلبي للصراعات في المنطقة الذي انعكس على البنى التحتية والظروف الصحية والتعليمية وغيرها.
كما يجب التنويه أن المسح لا يشمل عددا من المدن التي تشهد نزاعات مثل بغداد وكابول!
المصدر: EIU
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