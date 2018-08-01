أكثر الدول كثافة باللاجئين

يستضيف لبنان أغلبية لاجئي العالم نسبة لتعداد سكانه حتى الآن. وحسب آخر إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يشكل اللاجئون ما نسبته 164 لاجئا لكل 1000 مواطن لبناني، في هذا البلد الصغير المطل على الجهة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط في عام 2017.
وهذه الأرقام تشمل اللاجئين تحت رعاية المفوضية، أما إذا تضمنت الإحصائية اللاجئين الفلسطينيين التابعين للأونروا والمقيمين في لبنان منذ سبعين عاما فسيرتفع الرقم إلى 250 لاجئا لكل 1000 مواطن. ورغم أن لبنان يحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد اللاجئين نسبة للمواطنين الأصليين، فإن تركيا تحتل الصدارة في استضافتها للعدد الأكبر من اللاجئين بشكل عام بما يقارب 3.5 مليون لاجئ في نهاية 2017 فروا من الصراع الذي كان دائرا في البلد الجار سوريا.
المصدر: UNHCR
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