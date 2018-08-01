أسلحة روسية أسطورية بترسانة مصر الدفاعية
تمتلك القوات المسلحة المصرية مجموعة كبيرة من الأسلحة الروسية، تعتمد عليها منذ حرب 1973، ولكن القيادة الحالية حرصت على تطويرها والحصول على أسلحة جديدة.
نقدم لكم في هذا الإنفوجرافيك بعض الأسلحة الروسية في الجيش المصري!
منظومة الدفاع الجوي "بوك"
تتمتع هذه المنظومة بقدرات فائقة، فمدة الانتقال من نظام المناوبة إلى نظام القتال 20 ثانية فقط، حيث يعد "بوك" منظومة مضادة للطائرات مستخدمة في القوات البرية والبحرية الروسية ودول أخرى بينها مصر، كما أن المنظومة مخصصة لمكافحة الأهداف الأيرودينامية الطائرة بسرعة تصل لـ830 مترا في الثانية وذلك على ارتفاعات متوسطة وصغيرة وعلى مسافة 30 كيلومتر.
منظومة الدفاع الجوي "تور"
قادرة على مواصلة مسح الأجواء ورصد أي هدف فيها دون توقف، بغض النظر عن مدى ووعورة منطقة القتال، فيما تستطيع بفضل التقنيات الفريدة المزودة بها رصد وإسقاط أربعة أهداف معادية في آن واحد، لتكون بذلك المنظومة الوحيدة في العالم القادرة على القيام بمهام كهذه.
مدفع "شيلكا"
مدفع ذاتي مضاد للطائرات، يستخدم بشكل مكثف في سوريا. ومن الجدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية حاليا، لديها 350 منظومة من شيلكا، يستخدم منها سلاح الجو 230 منظومة لحماية قواعده. وقرر المصريون تحديث شيلكا، وتزويدها بأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات "إيغلا إس"، التي تدعم قدرات شيلكا لمكافحة الطائرات والمروحيات، لذا أصبح من الممكن الآن تدمير أهداف في نطاق 5000 متر وعلى ارتفاع 3500 متر.
بالإضافة لـ "إيغلا إس" و "بيتشورا" وغيرها..
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