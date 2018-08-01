المواصلات العامة الأكثر كفاءة

تم تصنيف نظام النقل العام في موسكو على أنه الأفضل حول العالم في تقرير حديث حول النقل في المدن الرئيسية، حيث تم اعتباره الأكثر كفاءة بأقل فترات انتظار وأكبر سرعة في فترات الذروة والأعلى موثوقية.
هذا وقد تصدرت موسكو أنظمة النقل العام العالمية متفوقة على مدن كبرى كباريس ولندن وشيكاغو وسنغافورة وتورونتو بنظام نقل ذكي يستخدم أكثر من 2000 كاميرا و3700 جهاز استشعار لتخفيف الازدحام وفقا لما أوردته "ماكينزي".
كما تم تصنيف مدينة سان بطرسبورغ في المرتبة الخامسة عالميا من حيث راحة الركاب في التنقل بين وسائل النقل العام والبنية التحتية الرائدة والمتميزة التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بكافة وسائل النقل، بالإضافة لأسطول المترو الحديث.
المصدر: mckinsey
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