المواصلات العامة الأكثر كفاءة

المواصلات العامة الأكثر كفاءة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmfc

المواصلات العامة الأكثر كفاءة

RT

تم تصنيف نظام النقل العام في موسكو على أنه الأفضل حول العالم في تقرير حديث حول النقل في المدن الرئيسية، حيث تم اعتباره الأكثر كفاءة بأقل فترات انتظار وأكبر سرعة في فترات الذروة والأعلى موثوقية.

هذا وقد تصدرت موسكو أنظمة النقل العام العالمية متفوقة على مدن كبرى كباريس ولندن وشيكاغو وسنغافورة وتورونتو بنظام نقل ذكي يستخدم أكثر من 2000 كاميرا و3700 جهاز استشعار لتخفيف الازدحام وفقا لما أوردته "ماكينزي".

كما تم تصنيف مدينة سان بطرسبورغ في المرتبة الخامسة عالميا من حيث راحة الركاب في التنقل بين وسائل النقل العام والبنية التحتية الرائدة والمتميزة التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بكافة وسائل النقل، بالإضافة لأسطول المترو الحديث.

المصدر: mckinsey

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قرن على معركة أميان التي أنهت الحرب العالمية الأولى.. الحلفاء يحتفلون في شمال فرنسا