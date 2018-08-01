شركاء إيران التجاريون (أكبر المستوردين العرب)
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركاء بلاده التجاريين، بوقف التعامل التجاري والاقتصادي معهم في حال استمروا في تعاملاتهم مع إيران، التي أعادت واشنطن فرض العقوبات عليها.
وقال ترامب مغردا على صفحته في "تويتر" إن "العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق، وستصل إلى مستوى أعلى في نوفمبر، وكل من يتعامل مع إيران اقتصاديا لن يتعامل مع الولايات المتحدة اقتصاديا".
وعن شركاء طهران التجاريين، تظهر بيانات موقع "ITC Trade" أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لإيران، تليها كوريا الجنوبية، فألمانيا، ومن ثم تركيا فالهند.
أما بالنسبة للعرب، فإن أكبر المستوردين موضح في الإنفوجرافيك!
المصدر: Trademap
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