مؤشر الابتكار العالمي 2018

مؤشر الابتكار العالمي 2018
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مؤشر الابتكار العالمي 2018

RT

يقدّم مؤشر الابتكار العالمي 2018 مقاييس مفصّلة عن الأداء الابتكاري في 126 بلدا حول العالم. وتستكشف مؤشراته، البالغ عددها 80 مؤشرا، رؤية شاملة عن الابتكار بشتى مجالاته، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبنى التحتية وتطوير الأعمال. وتكون العلامة القصوى من 100.

حلت إسرائيل في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط (المرتبة 11 عالميا)، بينما حجزت سويسرا المرتبة الأولى عالميا.

نقدم لكم في الإنفوجرافيك لمحة عن وضع الدول العربية في هذا المؤشر العالمي.

المصدر: Wipo

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