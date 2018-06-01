وقت اللعب الضائع في مباريات المونديال
حصدت تقنية الفيديو التي تم إدخالها مؤخرا العديد من الانتقادات على الرغم من محاولة استخدامها بطريقة لا تؤثر بشكل كبير على سير المباراة.
وبحسب إحصاءات موقع "FiveThirtyEight" فإن هذه التقنية تكاد لا تؤثر على أوقات التوقف في المباراة مقارنة مع الأسباب الأخرى كالضربات الحرة، والرميات الجانبية وضربات المرمى، وغيرها.
فما رأيك بهذه التقنية وبطريقة استخدامها؟
Source: FiveThirtyEight
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