أخطر الدول على النساء

نشرت مؤسسة "Thomson Reuters Foundation" تقريرا يصنف دول العالم من حيث مدى الخطورة على النساء وذلك بالاستناد إلى رأي 550 خبيرا.
تربعت الهند على المركز الأول وتلتها كل من أفغانستان وسوريا. ومن الملفت للنظر أن سوريا احتلت المركز الثاني من حيث صعوبة حصول النساء على الرعاية الصحية وكذلك بالنسبة للعنف غير الجنسي، بينما تساوت مع الولايات المتحدة بالمركز الثالث من حيث الخطر الذي تواجهه المرأة بالنسبة للاضطهاد الجنسي.
بدورها احتلت الصومال بالمركز الرابع عالميا وتلتها السعودية التي احتلت أيضا المركز الثاني عالميا من حيث التمييز الذي تتعرض له المرأة والفرص الاقتصادية التي تتمتع بها.
ومن الملفت للنظر أن الولايات المتحدة كانت الدولة الغربية الوحيدة التي سجلت حضورا في القائمة باحتلالها المركز العاشر عالميا.
المصدر: Thomson Reuters Foundation
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