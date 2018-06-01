حصيلة المجموعة A

دون حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد مشاركته في المباراة الختامية لبلاده ضد السعودية، ضمن مونديال روسيا 2018.
ودخل المخضرم عصام الحضري الملقب بـ "السد العالي"، تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات البطولة.
وحقق عصام الحضري إنجازا آخر في مونديال روسيا، كأكبر حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء، بعد تصديه لكرة السعودي المهاجم السعودي فهد مساعد المولد من علامة الجزاء، في مباراة منتخب بلادهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات، ضمن بطولة كأس العالم 2018.
بينما حقق المنتخب الأوروغوياني، رقما مميزا أمام نظيره الروسي في المباراة الجارية حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال روسيا.
وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن المنتخب الأوروغوياني سجل للمرة الأولى هدفين في الشوط الأول منذ 1966، حينما سجل آنذاك هدفين في فرنسا.
المصدر: RT
محمود منصور
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