تحليل مباراة (البرتغال-المغرب)

مني المنتخب المغربي بالهزيمة الثانية على التوالي، في نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا،وأصبح أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018.
وخسر المغرب أمام نظيره البرتغالي، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال.
وتصدرت البرتغال قائمة المجموعة الثانية، برصيد أربع نقاط، مبتعدة بفارق نقطة عن إيران، التي ستلعب مساء اليوم أيضا ضد إسبانيا، صاحبة المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، ومن ثم المغرب في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.
المصدر: RT
محمود منصور
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