RT تنقل أجواء ما قبل افتتاح مونديال روسيا 2018

تستعد روسيا لبدء الاحتفال الكروي الذي انتظره العالم طيلة 4 أعوام وذلك عندما يقص منتخبها الوطني ونظيره السعودي شريط انطلاق النسخة 21 من المونديال، على ملعب لوجنيكي بموسكو.