تحليل مباراة روسيا-السعودية
ألحق المنتخب الروسي هزيمة ساحقة بنظيره السعودي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.
وافتتح لاعب خط وسط منتخب روسيا، يوري كازينسكي، التسجيل مبكرا لمنتخب بلاده، في الدقيقة 12 كم عمر المباراة الافتتاحية للمونديال، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.
وأضاف المهاجم البديل دينيس تشيريشيف الهدف الثاني قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.
المصدر: FIFA
محمود منصور
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