مونديال روسيا 2018.. أعلى المدربين أجرا

أعلى المدربين أجرا
كشف موقع Transfermarkt أن مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف هو صاحب أعلى راتب بين المدربين في كأس العالم 2018، بينما جاء مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف في المرتبة الخامسة.
واعتمد الموقع الألماني في إعداد القائمة على راتب المدرب السنوي، حيث يتصدر لوف مع منتخب المانشافت قائمة رواتب المدربين ويتقاضى (3.8 مليون يورو).
ويأتي المدربان البرازيلي تيتي والفرنسي ديديه ديشامب في المركز الثاني والثالث على التوالي بنفس الرقم، يليهم مدرب منتخب إسبانيا جولين لوبتيغوي في المركز الرابع، بينما تمكن المدرب الروسي تشيرتشيسوف من دخول نادي الخمسة الكبار.
باقي قائمة المدربين الأعلى أجرا في مونديال روسيا في الإنفوجرافيك:
المصدر: TASS
محمود منصور
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