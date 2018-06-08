أكبر مشتري تذاكر مونديال روسيا 2018
بيعت أكثر من مليوني تذكرة حتى الآن لحضور مباريات كأس العالم 2018 لكرة القدم، والتي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو القادم.
واستحوذ المشجعون الروس على الحصة الأكبر من التذاكر بشرائهم 872578 تذكرة، ويليهم المشجعون من الولايات المتحدة ثم البرازيل فكولومبيا.
وبذلك بلغت نسبة التذاكر المباعة من خارج روسيا نحو 54 بالمئة حتى الآن، وسيستمر بيع التذاكر عبر موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت لغاية 15 يوليو وهو موعد المباراة النهائية للبطولة.
المصدر: RT
محمود منصور
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا