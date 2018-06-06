أسعار البنزين في دول عربية (يونيو 2018)

يظهر موقع "Globalpetrolprices" المختص في تصنيف أسعار البنزين حول العالم أن متوسط سعر لتر البنزين حول العالم بلغ (1.17$)، ومع ذلك تختلف الأسعار بين دولة وأخرى بحسب الضرائب المفروضة وعوامل أخرى.
تصدرت ليبيا قائمة البلدان العربية ضمن تصنيف أرخص أسعار البنزين في العالم العربي، بينما تعتبر فنزويلا الدولة الأرخص عالميا، إذ بلغ سعر لتر البنزين فيها (0.01$)، في حين تأتي آيسلندا في صدارة الدول الأغلى (2.15$).
(البيانات بتاريخ 4 يونيو 2018)
المصدر: Global Petrol Prices
محمود منصور
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