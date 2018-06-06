أكثر الشعوب شغفا بكرة القدم

أكثر الشعوب شغفا بكرة القدم
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أكثر الشعوب شغفا بكرة القدم

RT

أظهرت نتائج استطلاع رأي قام به مركز "ipsos" للدراسات، أن أكثر شعب وصف نفسه بأنه شغوف ومتابع لكرة القدم هو السعودي (%41)، يليه كل من بيرو (%38) والهند (%31).

وشمل الاستطلاع أكثر من 12 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 16-64 عاما، وهم على دراية بمونديال روسيا 2018، حيث جرى المسح بشكل إلكتروني في الفترة بين أبريل ومايو من هذا العام وشمل 27 دولة.

وكان السؤال الرئيسي وفق التالي:

"عندما تفكر بكرة القدم، كيف يمكنك وصف نفسك؟"

وتراوحت الإجابات بين (متابع بشغف) إلى (غير متابع أبدا).

المصدر: ipsos

محمود منصور

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