أسرع وأبطأ إنترنت عربي 2018
ينشر موقع "Speedtest" بشكل شهري تقريرا حول سرعة الإنترنت حول العالم، وتأتي البيانات التي يُبنى عليها المؤشر من مئات ملايين اختبارات السرعة التي يقوم بها مستخدمون حقيقيون حول العالم.
تستفيد الشركة من بنية تحتية واسعة تحتوي على أكثر من 7000 خادم حول العالم، وليتم إدخال دولة ما في المؤشر يجب أن يتحقق شرط أساسي يضمن قيام أكثر من 3333 مستخدم بقياس السرعة من منافذ اتصال ثابتة (Broadband) وأكثر من 670 مستخدم من شبكات الهواتف النقالة.
وكان من الملفت للنظر احتلال دول عربية لمراتب ضمن قائمة الـ 10 الأسرع حول العالم، بينما تذيلت العراق وليبيا القائمة العالمية كأبطأ إنترنت حول العالم.
فما وضع الإنترنت في بلدك؟
المصدر: SpeedTest
محمود منصور
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