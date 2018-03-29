أدلة لندن السرية
عرضت لندن على ممثلي السفارات الأجنبية مستندات قدمتها كدليل على تورط روسيا في قضية سكريبال وغيرها من حوادث سابقة تقضي، حسب رأيها، فرض عقوبات أوروبية جماعية على موسكو.
وقالت صحيفة "كومرسانت" التي نشرت هذه الوثائق إنها تضم 6 صور لا تقدم أية معلومات جديدة حول "قضية سكريبال".
وتحوي هذه الوثائق سردا تاريخيا لأحداث، قالت لندن، إن موسكو متورطة فيها، وتسلسلا زمنيا لقضية سكريبال، وشرحا لتأثير غاز الأعصاب على الجسم، وتمهيدا يخلص إلى استنتاج بأن روسيا وراء هذه الأفعال.
وأشارت إلى أن الفرق الوحيد الذي لاحظته في هذه الصور يكمن في أن موسكو تحولت من طرف "على الأرجح" يتحمل المسؤولية عن هذا الهجوم، إلى طرف "مسؤول بلا أي شك" عنه.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذه الوثائق بأنها "فشل لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي"، وأكبر تلاعب بالرأي العام.